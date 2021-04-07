Для чего нам BLM?! Колонка Алексея Игонина

Поговорим о проблеме, которая многих волнует. Я имею в виду участие российских футболистов и других спортсменов, а также тренеров, судей в акциях движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение» в память о погибшем в США Джордже Флойде. — Прим. ФАН). Как мы знаем, не все готовы вставать на колено, кроме того, подобные акции, несомненно, являются политическим манифестом.

Да, мы любим вспоминать, что спорт — вне политики, но вынуждены признать, что это скорее декларация. На деле все далеко не так. К сожалению, при всем нашем желании мы не сможем оградить большой спорт, в том числе футбол, от тех или иных политических акций. Спорт для этого используют давно и, похоже, так будет и впредь. Что-то сделать с этим вряд ли получится.

Но если говорить конкретно о спортсменах, которых побуждают публично преклонять колено, следует помнить о правах и свободах всех и каждого. Любой человек имеет право как участвовать, так и не участвовать в коллективных акциях. Это должно оставаться правом любого спортсмена или тренера.

Однако на деле мы видим другое: публичное осуждение спортсменов, которые отказываются поддерживать BLM. Причем осуждение самое жесткое, вплоть до обструкции. Из этого можно сделать неутешительный вывод: в борьбе за права определенной группы населения людей лишают свободы, фактически не давая им право выбора. Естественно, многие не хотят, чтобы им диктовали, что делать в той или иной ситуации. Поэтому они демонстративно отказываются участвовать в подобных акциях, что провоцирует совершенно ненужные скандалы.

Кроме того, лично у меня возникает серьезное сомнение в целесообразности всех этих вставаний на колено. Люди, участвующие в акциях BLM, выступают против расизма и, безусловно, хотят, чтобы их действия возымели эффект. Но вряд ли вставание на колено приведет к результату, ради которого эта акция изначально задумывалась. Это одна сторона медали.

Есть и вторая сторона. Акция живет уже много месяцев. Но что дальше? Придумают еще одну новую акцию, потом еще… Что же в итоге получится: минут по 15 перед каждым матчем и в перерывах будут проводиться какие-то политические акции? Может, еще и матчи будут ради этого приостанавливать? Нужно ли это, например, футболу? Нет, конечно!

Мне кажется, международным организациям, ответственным за футбол, нужно стремиться к развитию этого вида спорта, а не к его политизации. Помните, несколько лет назад футболисты наносили себе на футболки различные надписи? Все, что придет в голову. Сегодня это запрещено, на мой взгляд, оправданно. Нужно больше думать о развитии спорта, а не о политических декларациях во время соревнований.

Миру — мир!