ВС Нигерии провели контртеррористическую операцию против «Боко Харам»

Абуджа, 6 апреля. Вооруженные силы Нигерии провели контртеррористическую операцию на северо-востоке страны в понедельник, 5 апреля.

Армии удалось ликвидировать минимум 11 боевиков из группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ). Многие бандиты получили ранения. Военнослужащие конфисковали мотоциклы, оружие и боеприпасы.

Операция проходила в муниципальном районе Гвоза в штате Борно. Об этом сообщил военный чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Террористическая группировка действует в Нигерии с 2009 года. Позже она начала совершать преступления на территории Чада и Камеруна. Организация Объединенных Наций сообщила, что «Боко Харам» убила больше 30 тысяч граждан Нигерии. Еще около трех миллионов человек покинули свои дома, спасаясь от радикалов.

Ранее боевики заявили, что уничтожили самолет нигерийских ВВС. В качестве доказательств они опубликовали фото сбитого штурмовика Alpha Jet (NAF475). Он пропал с радаров еще 31 марта, а судьба его пилотов остается неизвестной.

1 Организация запрещена на территории РФ.