Самолеты ВМС Франции оснастят электрооптическими системами нового поколения

Париж, 6 апреля. Компания Safran Electronics & Defense заключила контракт с Dassault Aviation на оснащение самолетов ВМС Франции электрооптическими системами нового поколения.

Восемь самолетов модели Falcon 50M Triton и двенадцать Albatros, разработанных на базе Falcon 2000XLS ВМС Франции, будут оснащены электрооптической системой нового поколения Euroflir 410.

Разработчики электрооптической системы утверждают, что при помощи Euroflir 410 возможно вести наблюдение даже при условиях ограниченной видимости. А при совместной работе комплекса с морским радаром AIS пилоты получат возможность определять точную геолокацию судов, а также идентифицировать их.

Система будет устанавливаться на самолеты, которые контролируют морские пространства исключительной экономической зоны Франции и защищают национальный суверенитет.

Ранее истребитель-бомбардировщик Dassault Rafale Военно-воздушных сил Франции оборвал линию электропередач в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Уникальные кадры с места событий появились в Сети.