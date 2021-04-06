Житель Челябинской области попался на контрабанде оборудования к танку за рубеж

Челябинск, 6 апреля. Сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды в области. Изделия военного назначения гражданин намеревался отправить в Армению.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, злоумышленник предоставил поддельную доверенность на экспорт. Доставку он оформил в компании, предлагающей курьерские услуги.

На самом деле в посылке были 30 поляризованных реле РП-5 и 37 стабилизаторов частоты. Данные изделия являются комплектующими для танка. Свободная продажа такого товара запрещена. За контрабанду военного оборудования виновнику грозит до семи лет колонии.

Замдиректора волгоградского завода подозревают в контрабанде комплектующих, сообщал ФАН.