Гоген Солнцев с женой-пенсионеркой может появиться в шоу «Дом-2»

Москва, 6 апреля. Скандально известный шоумен и блогер Гоген Солнцев раздумывает вернуться в обновленное реалити-шоу «Дом-2» вместе со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович.

Гоген Солнцев опубликовал на личной странице в Instagram пост, в котором и намекнул на свое возвращение в проект. По словам шоумена, он получил приглашение от продюсеров известного реалити-шоу «строить семью» под круглосуточным прицелом камер. Он не стал раскрывать название программы, однако все подписчики посчитали, что речь идет о «Доме-2», который перезапускает формат.

«Думается мне, что не самая мы положительная пара с Катей для примера постройки благополучной семьи. Да и столько скелетов в нашем шкафу, что сложно будет, наверное, обществу понять нас и наш брак», — рассуждает Гоген Солнцев в соцсети.

Шоумен спросил совета у своих фолловеров, стоит ли ему с женой соглашаться на участие в телепроекте. Солнцев дважды приходил на скандальную телестройку. Подписчики не сомневаются, что предложение он получил именно от создателей «Дома-2». Несколько дней назад стало известно, что в реалити-шоу вернутся «старички», в числе которых Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель, Юлия Ефременко и многие другие. С помощью экс-звезд продюсеры рассчитывают поднять рейтинги.

Первый выпуск перезапущенного шоу «Дом-2» покажут в эфире телеканала «Ю» 19 апреля. Создатели шоу решили скорректировать курс передачи, отказавшись от скандальных образов — на смену им придут представители модных профессий и девушки с естественной красотой.