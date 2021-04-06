Аналитик Пушкарев оценил перспективы развития нацвалюты России

Москва, 6 апреля. Укреплению российской национальной валюты препятствуют одновременно несколько факторов. Об этом рассказал главный аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Накануне валютные торги на Мосбирже закрылись достаточно высоко: 76,35 рубля за доллар и более 90,15 рубля за евро. По словам эксперта, рубль еще может ослабнуть до определенного уровня. В частности, иностранные инвесторы, как и представители крупнейших российских финучреждений, вкладываются в новые выпуски облигаций федерального займа, скупая в последний день марта новые предложения Минфина на 350 млрд рублей, передает «Российская газета».

«Игроки не слишком-то верят в реальность страшилок в духе, будто Вашингтон всерьез мог бы инициировать отключение Москвы от системы международных расчетов SWIFT или тем паче ввести запрет на покупку бумаг российского госдолга», — отметил аналитик.

При этом многие представители отечественного бизнеса, как и обычные граждане, опасаются, что жесткие санкционные ограничения Вашингтона против Москвы возможны. Эксперт предполагает, что со вторника до конца недели динамика валютных пар доллар/рубль и евро/рубль, скорее всего, останется неизменной — 76 рублей и 90 рублей соответственно. Кроме того, нацвалюта России может слабее реагировать на обычно поддерживающие рубль события, резюмировал Пушкарев.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ранее сообщил, что перспективы российской валюты на предстоящей торговой неделе выглядят умеренно-негативными.