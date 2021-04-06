Вашингтон, 6 апреля. Политика Белого дома по «зеленой энергетики» может оставить без работы тысячи квалифицированных специалистов, заявил бывший министр энергетики США Эрнест Мониц.

Усилия президента США Джо Байдена по завлечению работников в «зеленую энергетику» могут разбиться о серьезную разницу в размере заработных плат, следует из данных, полученных Politico. Как показывают цифры, сотрудники передовой части энергетической индустрии зарабатывают значительно меньше, чем их коллеги, имеющие дело с нефтью, газом, углем или ураном.

К примеру, среднестатистический сотрудник солнечной электростанции зарабатывает 24 доллара в час, в то время как его коллега на газовой ТЭС за ту же работу будет получать более 30 долларов. Как подсчитали в аналитическом центре бывшего министра энергетики США Эрнеста Моница, выбравший путь ВИЭ американский пролетарий теряет минимум 12 тысяч долларов дохода в год.

Такая серьезная разница в зарплате может подорвать планы Байдена в борьбе против климатических изменений и его мультимиллиардную инициативу по превращению США в самую энергетически прогрессивную страну в мире. Чтобы только начать реформу национальной системы генерации электроэнергии, американскому лидеру придется решить, как ликвидировать разницу в зарплатах между сотрудниками разных направлений одной отрасли.

В комментарии прессе Мониц подчеркнул, что энергетики — одна из самых высокооплачиваемых и престижных профессий в Америке, однако из-за высокой конкуренции между нанимателями за квалифицированные кадры «зеленая» энергия рискует лишиться рабочих рук. Сами сотрудники отрасли не в восторге от идей американского лидера. Многие резонно замечают, что работа на угольной или газовой ТЭС обеспечивает множество людей занятостью. Из-за специфики солнечных и ветряных электростанций американские энергетики опасаются, что многим из них придется сменить место жительства по несколько раз, а для обслуживания самих станций требуется значительно меньше рабочих рук.

В краткосрочной перспективе, когда потребуется строить по всей стране новые объекты, зарплаты резко подрастут, говорят эксперты, однако после введения станций в эксплуатацию, многие из которых не требуют серьезных затрат на обслуживание, тысячи прежде высококвалифицированных и востребованных специалистов могут остаться на улице.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о своевременном вмешательстве российских и белорусских энергетиков, которое спасло Украину от веерных отключений электроэнергии в конце зимы 2021 года.