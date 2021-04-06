Иран недоволен проарабской политикой аль-Казыми

Визиты премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Саудовскую Аравию и ОАЭ, состоявшиеся на прошлой неделе, проходили под бдительным взором иранской стороны. Тегеран считает это реальным вызовом роли и положению Ирана в иракских политических, социальных, экономических и религиозных кругах, сообщает Asas Media.

Иранская сторона ставит эти визиты на первое место среди усилий, предпринятых аль-Казыми по восстановлению отношений Ирака с его арабскими соседями. Усилия по активизации экономического сотрудничества и координации в области безопасности иракский премьер начал в конце августа 2020 года на трехстороннем саммите в столице Иордании Аммане с участием иорданского короля Абдаллы II и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и нацелены на выход Ирака из списка несостоявшихся государств.

В течение последних двух десятилетий Иран пытается контролировать иракскую политику, продвигая во власть людей, придерживающихся проиранских позиций. В этой связи, приход аль-Казыми к власти явился для Тегерана чрезвычайной ситуацией. Иран считает, что у премьера нет связей с шиитской общиной, а значит, он не разделит иранское видение. Тегеран считает, что шаги Ирака в направлении достижения сотрудничества с арабскими странами и приверженность сохранению американского присутствия в стране ослабляют иранскую роль в пользу стран региона.