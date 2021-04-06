TikTok заплатит 2,5 млн рублей за отказ удалить данные об акциях протеста в Москве

Москва, 6 апреля. Мировой суд оштрафовал TikTok за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированные акции в столице.

Сотрудники Роскомнадзора составили протоколы за распространение в Сети информации с призывами к несовершеннолетним принимать участие в незаконных митингах. В суд уже поступили обращения на такие социальные сети, как: TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube.

Штраф на 4 млн рублей выписан Mail.ru Group за неудаление запрещенного контента из «Одноклассников», а Twitter по итогу рассмотрения трех протоколов обязан заплатить около 9 млн рублей.

Ранее Генеральная прокуратура предупреждала россиян об уголовной ответственности за призывы подростков к участию в несогласованных акциях. Противоправные действия по призыву к участию в митингах недопустимы, отметили в ведомстве.

Как сообщал ФАН, российский суд зарегистрировал 12 протоколов о миллионных штрафах в отношении интернет-ресурсов, где распространялась противоправная информация.