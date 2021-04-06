США выставляют Россию провокатором, чтобы оправдать военные учения на Украине

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на сегодняшнем брифинге в Вашингтоне обвинил Россию в том, что наша страна «провоцирует» Украину и Запад, стягивая войска к своим западным границам. Речь идет о передислокации части российских войск к границам в том числе и Украины.

Прайс подчеркнул, что американская сторона будет «всецело поддерживать Украину» перед лицом «запугивания и агрессии». При этом в Вашингтоне рассказали о телефонном разговоре между американским президентом Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу того, что США поддержат Украину в плане «суверенитета и территориальной целостности».

В свою очередь российская сторона уже отреагировала на выпады представителей американского внешнеполитического ведомства. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рядков заявил, что перемещение российских войск по суверенной территории России — это, собственно, дело сугубо российское. И наша страна на своей территории будет делать то, что считает нужным. При этом российский дипломат подчеркнул, что пробные «сигналы» со стороны Соединенных Штатов Россией будут полностью игнорироваться.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский еще 1 апреля обвинил Россию в «игре мускулами» в ходе подготовки к очередному акту переговоров по Донбассу в минском формате. По его мнению, это якобы типичная тактика России — устраивать учения накануне переговоров. К слову, с минским форматом внезапно тоже обнаружились проблемы. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что если минские переговоры возобновятся в очном формате (а сейчас они проходят дистанционно), то украинская делегация на них не поедет, поскольку «не доверяет Белоруссии», которая якобы находится под влиянием РФ. Более того, украинский чиновник отметил, что в дальнейшем нужно будет искать некую «другую страну» для продолжения переговоров.

В общем, судя по всему, сейчас действительно начинается очередной виток эскалации политической напряженности между Россией, Украиной и Западом по поводу ЛНР и ДНР.

Впрочем, стоит все же отметить, что эскалация эта возникла в силу определенных действий Украины и США. А передислокация части российских войск к своим юго-западным границам является ответной реакцией на действия «наших западных партнеров».

Дело в том, что, по сообщениям британской прессы, в ближайшее время на территории Украины, естественно, на границе с Россией и «непризнанными республиками», пойдут военные учения «Казацкая булава». В них должны принять участие более 1000 военнослужащих как минимум из пяти стран — членов НАТО.

Учения эти, по словам представителей Генштаба ВСУ, пройдут по сценарию «отражения атаки страны-агрессора» с последующим переходом в наступление. При этом за последние десять дней на территорию Украины прибыло два военно-транспортных самолета армии США и один сухогруз, зафрахтованный американским оборонным ведомством.

По некоторым данным, речь идет о прибытии на территорию Украины как минимум 35 внедорожников Humvee. Также речь может идти о более чем 100 американских военнослужащих и нескольких сотнях тонн военной техники.

При этом в акватории Черного моря только вчера завершились морские учение флота США Sea Shield 2021. Цель учений, судя по сообщениям ряда СМИ, была в «подавлении» сил потенциального противника в черноморской акватории и в том, чтобы «разнести» вражеский флот. В общем, тоже очень миролюбивые и сугубо оборонительные учебные маневры.

Вполне естественно, что в условиях подобной активности в непосредственной близости от своих границ Россия предпринимает вполне очевидные оборонительные меры. Идет ли речь про очередные учения или это просто маневры и локальная передислокация войск «на всякий случай», пока не ясно.

Ясно здесь только то, что наша страна вправе совершать подобные действия. Более того, они всецело оправданы с логической точки зрения. Особенно в контексте весьма активных маневров у наших границ.

Но в западном сообществе России приписывают роль агрессора, который «провоцирует» и «играет мускулами» и который, конечно же, не имеет на эти действия морального права. Все эти заявления можно было бы воспринимать как дежурную западную дипломатическую риторику. Если бы не заявления украинских чиновников о намерении затруднить, а то и вовсе прервать минские переговоры. К сожалению, это может означать возобновление военного конфликта в Донбассе.

Новая команда Байдена (да и он сам) уже неоднократно заявляла, что поддержит Украину в ее территориальных и милитаристских поползновениях. Учения на российской границе — это фактически подтверждение слов делом. Украинские же политики могут воспринять подобную «поддержку» как руководство к действию. К сожалению, действие это, скорее всего, будет направлено не на переговорный процесс и разрешение конфликта на Востоке Украины мирным и дипломатическим путем. В этом же контексте можно расценить и слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о «провокации» со стороны России: ну вот, смотрите, Россия устраивает провокацию, а что еще остается делать Украине, кроме как «обороняться» и отвечать?