Роспотребнадзор перечислил регионы РФ с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Москва, 6 апреля. Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, Карелия и Калмыкия попали в список регионов с уровнем заболеваемости COVID-19 выше среднероссийского.

Ограничения из-за пандемии коронавируса для пожилых людей сняты в более 15 регионах РФ, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Именно там растет заболеваемость среди представителей такой возрастной группы, отметила она в ходе заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Если еще несколько недель назад мы отмечали снижение заболеваемости порядка 10-12%, то за последнюю неделю это снижение не превышало 3%, хотя оно остается», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора ранее рассказала о случаях британского штамма коронавируса в РФ. Такая мутация выявлена у более 80 человек. Еще у шести больных диагностирован южноафриканский штамм.