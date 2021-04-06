Власти Белоруссии уверены, что Польша героизирует военных преступников

Минск, 6 апреля. Польша пытается героизировать военных белорусских преступников. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного работе МИД.

По словам белорусского лидера, власти Польши поддерживают беглых преступников из Белоруссии и предоставляют убежище экстремистам.

«Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов <...> предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что последней каплей, которая переполнила чашу терпения, «стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников».

Ранее сообщалось, что Лукашенко не видит необходимости сохранять посольства Белоруссии в некоторых странах.

НСН информировала, что глава Белоруссии не исключил усиление информационного противостояния.