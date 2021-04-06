Президент Сербии сделал прививку от коронавируса вакциной Sinopharm

Рудна-Глава, 6 апреля. Президент Сербии Александр Вучич привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm. Об этом сообщают СМИ.

Процедура прошла в ходе рабочей поездки главы государства в поселок Рудна-Глава. Кроме того, Вучич планировал пообщаться с местными жителями и обратиться к представителям СМИ.

Стоит отметить, что Сербия находится на втором месте в Европе по показателю привившихся граждан. Сейчас прививку сделали свыше 2,6 млн человек.

Ранее стало известно, что Александр Вучич заявил о готовности продолжить сотрудничество с Россией.