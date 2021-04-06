Свыше тысячи заключенных сбежали во время нападения боевиков на тюрьму в Нигерии

Абуджа, 6 апреля. Группа боевиков напала на тюрьму в южной части Нигерии. Администрация исправительного учреждения сообщила, что сбежали больше 1800 человек.

Под атакой оказалась тюрьма Оверри, расположенная в штате Имо. Вооруженные бандиты прибыли на пикапах и автобусах. Они начали перестрелку с охранниками. Боевики применили взрывчатку, чтобы проникнуть в учреждение и освободить заключенных.

Власти подтвердили информацию о побеге, который стал одним из крупнейших в истории Нигерии. Они отмечают, что пока точное число преступников, которым удалось вырваться на свободу, неизвестно. Шесть заключенных вернулись обратно, а еще 35 отказались бежать. Кроме того, нападению подверглись некоторые другие правительственные здания в Оверри.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна группировка. Президент Нигерии назвал произошедшее террористическим актом, который совершили «анархисты».

При этом на юге страны действует сепаратистское движение коренных жителей Биафры. Его представитель утверждает, что обвинения главы государства ложные.

Ранее боевики совершили нападение на военную базу в центральной части Нигерии. Армия не смогла отбить атаку. Жертвами террористов стали 14 человек: шесть военнослужащих, один полицейский и семь мирных жителей.