Актер из «Гарри Поттера» и «Чернобыля» Пол Риттер скончался от опухоли мозга

Лондон, 6 апреля. Известный деятель британского и американского кинематографа Пол Риттер умер в возрасте 55 лет. Трагическое известие подтвердил прессе его агент.

Причиной смерти стала опухоль головного мозга.

За годы творческой карьеры он сыграл в одной из частей фэнтези о «Гарри Поттере», отметился участием в картине «Квант милосердия». Несколько лет назад с его участием вышел мини-сериал «Чернобыль».

Смерть актера произошла дома. В тот момент рядом были его близкие. Его вспоминают как доброго и талантливого человека, который был способен играть разнообразные роли.