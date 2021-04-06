Дмитрий Песков ответил на вопрос о наличии антител у Путина

Москва, 6 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о наличии антител у российского лидера Владимира Путина преждевременно.

Об этом он рассказал в ходе брифинга с журналистами. Представители СМИ поинтересовались у Пескова, сформировались ли у Владимира Путина антитела к коронавирусу. По словам представителя Кремля, прививочный цикл у президента еще не окончен.

«Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президенту введен первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно», — сказал Дмитрий Песков.

Глава российского государства поставил прививку от коронавируса 23 марта.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с экс-президентом Армении.

НСН информировала, что Владимир Путин назвал мультикультурность бесценным достоянием России.