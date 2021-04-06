Политолог Бондаренко рассказал, что станет с Украиной после «раскулачивания» олигархов

Киев, 6 апреля. Деолигархизация плохо повлияет на Украину. Об этом заявил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Олигархи — это естественный барьер, который мешает продвижению интересов транснациональных корпораций на Украине, считает политолог.

По его мнению, резкого развития среднего класса и малого предпринимательства в стране не будет, даже если «раскулачить» Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и других.

«Просто будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, «пустяках», как социальная ответственность бизнеса», — сказал Бондаренко в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее в Европейском парламенте сообщили, что обеспокоены отсутствием усилий со стороны Киева по «деолигархизации» Украины. НСН также писала, что экс-депутат Рады обвинил олигархов в крахе электроэнергетики Украины.