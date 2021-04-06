Пенсионерка вместе с дочерью оплачивали покупки фальшивыми купюрами в Волгограде

Волгоград, 6 апреля. Две женщины стали фигурантками уголовного дела по статье о фальшивомонетничестве. Стражи порядка взяли злоумышленниц с поличным.

Полиция задержала пожилую женщину и ее дочь по делу об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. По данным следствия, жительница Алексеевского района получила посылку, полную поддельных пятитысячных купюр, а затем пыталась расплатиться ими в различных местах города.

Злоумышленницы были задержаны во время очередной попытки сбыть фальшивые деньги на рынке в Дзержинском районе. В автомобиле женщин была обнаружена коробка с 35-ю подделками. Оказалось, что стражи порядка следили за фигурантками с момента получения посылки.

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