Алтайские бренды попали в топ-1000 лучших в РФ

Горно-Алтайск, 6 апреля. Некоторые компании Алтайского края прошли предварительный отбор конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России».

Сейчас в рамках проекта «Живое наследие» составляется список 1000 лучших культурных и туристических брендов из заявленных на сайте живоенаследие.рф. Предполагается, что в него войдут те, которые способные стать центрами притяжения туристов.

В список таких брендов могут попасть культурные и символические природные объекты, а также гастробренды, креативные кластеры и многие другие, отмечает «Алтайская правда». Всех их нанесут на специальную карту. К тому же они займут место в каталоге локальных культурных брендов России.

Режиссер и актер Федор Бондарчук обратился в Роспатент с просьбой зарегистрировать его имя в качестве бренда. Благодаря этому знаменитость сможет заниматься рекламой и управлять бизнесом, осуществлять деятельность киностудии и многое другое.