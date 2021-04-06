В Литве не поддержали инициативу о переименовании Белоруссии

Вильнюс, 6 апреля. Временный подкомитет по языковой политике Государственной комиссии по литовскому языку не поддержал инициативу об изменении официального названия Белоруссии (Baltarusija).

В начале текущего года бывший кандидат в президенты белорусского государства Светлана Тихановская предложила поменять название республики на литовском языке.

Представители структуры по языковым вопросам сказали, что действующее название государства исходит от народности «белорусы», а окончание в слове характерно для названия стран. Baltarusia вместо нынешнего Baltarusija не одобрено как вариант внесистемного образования.

Большая часть членов подкомитета пришла к выводу, что в случае необходимости будет рассмотрен вопрос о переименовании Белоруссии в «Гудию».

Ранее на территории Литвы был проведен социологический опрос, согласно которому 38% респондентов поддержали действующее официальное название белорусского государства. За вариант Baltarusia проголосовали только 14% опрошенных. Если говорить о названии «Гудия», то его поддержали 12% респондентов.

Как стало известно ранее, институт политического анализа в Вильнюсе провел опрос, в ходе которого выяснилось, что многие граждане Литвы скучают по Советскому Союзу.

Стоит отметить, что Тихановская попала в список лиц, причастных к терроризму, передает НСН.