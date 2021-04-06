Кировские живодеры обстреляли кота из пневматического пистолета

Яранск, 6 апреля. Травмированное животное обнаружили на улице Кирова. Его доставили в ветеринарную клинику.

Во время осмотра медики обнаружили четыре пули от пневматического оружия: в голове, плече, тазу и спине. Негодяи сломали несчастному коту обе челюсти, выбили зубы, отбили внутренние органы, сообщает Свойкировский.рф.

Женщина, которая заботится о животном, рассказала о состоянии Рыжика на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Потерпевший не может самостоятельно принимать пищу. Питомцу необходимо установить стомы, чтобы он питался через трубку. Как утверждает женщина, инциденты со стрельбой по животным периодически случаются в городе.

Ранее ФАН опубликовал видеозапись, на кадрах которой котенок выстоял в неравной схватке с семью собаками.