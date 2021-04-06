Алена Рапунцель придет на «Дом-2» с сыном и парнем-стриптизером

Москва, 6 апреля. Блогер Алена Рапунцель вернется на телепроект «Дом-2», который стартует на телеканале «Ю» в середине апреля. Вместе с ней в шоу будут участвовать сын и возлюбленный.

Рапунцель стала встречаться со стриптизером Ильей Семиным после ухода из реалити. Влюбленные были счастливы вместе, но измена парня поставила точку в отношениях между ними.

Спустя время Рапунцель и Семин наладили отношения. Теперь они идут на телепроект, чтобы проверить свои чувства и вновь сойтись.

«На данный момент мы с Ильей в ссоре, несмотря на это, мы будем на «Доме-2» вместе, попытаемся построить там нормальные адекватные отношения. Со мной придут также мама и сын», — сказала Рапунцель в беседе с изданием «СтарХит».

Хотя раньше Рапунцель была уверена, что телестройка для нее окончена. По ее словам, за периметром ее ждала другая жизнь. Сейчас же она рассчитывает обрести счастье и найти достойного мужчину, который станет отцом для ее сына.

Телепроект «Дом-2» возвращается на экраны. Теперь шоу будет выходить на канале «Ю». Пару месяцев телестройка не транслировалась, поскольку решалась судьба «Дома-2» после его закрытия на ТНТ.