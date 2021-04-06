Президент предупредил о возможном коллапсе системы здравоохранения Чили

Сантьяго, 6 апреля. Система здравоохранения Чили работает на пределе своих возможностей и находится на грани коллапса, поскольку количество выявленных случаев заболевания COVID-19 продолжает расти. Президент Себастьян Пиньера признал, что вторая волна коронавируса больно ударила» по стране, сообщает LaVerdad.

«Наша система здравоохранения работает на пределе возможностей, но пациенты продолжают получать необходимую помощь», — объявил Пиньера на мероприятии, посвященному началу вакцинации против гриппа в Чили.

Глава государства признал, что правительство Чили «допускало ошибки» в борьбе с пандемией. Но были и эффективные решения, подчеркнул он, в частности, власти заранее усилили инфраструктуру в больницах и клиниках и увеличили количество коек. Однако даже с учетом этих мер отделения интенсивной терапии в стране заполнены на 96%.

С 5 апреля в Чили начнется кампания по вакцинации от гриппа, она продлится до 5 июня. За это время власти планируют привить более 85% населения. Пиньера подчеркнул, что в первую очередь лекарство получат люди «старше 65 лет, медики, а также женщины и дети».

С начала пандемии в стране было выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом. С нового года количество заражений резко пошло вверх, что может быть связано с проникновением «бразильского штамма» коронавируса. От последствий заболевания скончались свыше 23,6 тыс. человек.

Чили является лидером по темпам вакцинации от COVID-19. По состоянию на середину марта было привито более 21% населения страны. Среди причин — своевременная закупка вакцин и разработанная еще в 1800-х годах Национальная программа вакцинации. Правительство планирует привить 80% населения к концу июня 2021 года.