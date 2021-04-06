Песков заявил о необходимости военного присутствия России в Арктике

Москва, 6 апреля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ считает необходимым свое военное присутствие в Арктическом регионе.

Об этом заместитель руководителя Администрации президента РФ заявил в ходе брифинга для представителей СМИ.

По словам Пескова, США не отказываются от наращивания своих милитаристских возможностей в Арктике, что и является причиной ответных мер по укреплению российской обороноспособности в данном регионе.

Ранее пресс-секретарь Кремля подтвердил проведение телефонного разговора Владимира Путина с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.