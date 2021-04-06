Красногорец забыл забрать ключи у экс-любовницы и был зарезан ею во время секса

Московская область, 6 апреля. Жительница Красногорска в порыве ревности зарезала своего сожителя и близкую подругу. Как стало известно ФАН, подозреваемая зашла в квартиру и увидела, как любимый человек развлекается в кровати с ее коллегой по работе.

В дежурную часть полиции города Красногорска 6 апреля поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что убила своего любовника и близкую подругу. Заявительница пояснила, что это произошло из-за внезапной вспышки ревности.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время по уголовному делу следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленный на закрепление доказательственной базы», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Женщину задержали по подозрению в совершении преступления и поместили в изолятор временного содержания.

«По большому счету подозреваемая сама себе «вырыла могилу», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — У ее коллеги по работе случились жилищные проблемы. Она сама предложила подружке пожить в квартире вместе с ней и ее сожителем».

Вскоре подозреваемая в двойном убийстве стала понимать, что между ее мужчиной и подружкой завязалась любовная связь.

«Свои подозрения она высказала своему сожителю. Мужчина, недолго думая, выставил женщину из квартиры и сказал, чтобы она больше к нему не приходила. Однако ловелас упустил из виду, что у нее остались ключи от жилища», — добавил источник.

В ночь на 6 апреля подозреваемая пришла в злополучную квартиру, открыла дверь своим ключом и услышала, что из спальни доносятся какие-то звуки.

«Она прошла в комнату и увидела, что ее подружка занимается любовью с ее мужчиной. Женщина занервничала и пошла на кухню. Там она взяла нож и убила любовников прямо в постели. После этого женщина несколько часов рыдала над окровавленными трупами. Под утро она обо всем сообщила стражам порядка», — резюмировал источник.

Если вина подозреваемой в убийстве будет доказана в суде, то ей грозит до 20 лет лишения свободы.