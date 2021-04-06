Профессия «дизайнер одежды»: художники современного мира

Весной у всех возникает желание сходить в магазин и обновить гардероб. Новые коллекции пестрят яркими и свежими цветами, модными фасонами и дополняются необычными украшениями. Мы покупаем эту одежду и даже не задумываемся, сколько человек трудилось над ее созданием. Цвета, форма, ткань — все выбирали для нас профессионалы своего дела. Поэтому сегодня мы предлагаем поговорить о профессии «дизайнер одежды». Узнаем, как можно стать дизайнером, какие в этой сфере плюсы и минусы, а также познакомимся с экспертом. На наши вопросы ответила дизайнер одежды Юлия Беляева.

Из истории

Как отдельная отрасль дизайн одежды начал развиваться примерно в начале прошлого столетия. Тогда в мире было два модных города, куда съезжались любители изысканных вещей и молодые модельеры — Париж и Лондон. Именно там устраивались пышные показы, после которых представители небольших предприятий усердно пытались скопировать увиденное на своих манекенах.

Как правило, историки моды считают, что в этот период и начало развиваться массовое производство одежды, которая была не только красивой и удобной, но и доступной для разных слоев населения. Поэтому можно смело сказать, что благодаря нелегкому труду дизайнеров одежды у нас есть возможность следовать моде и каждый сезон дополнять гардероб чем-то интересным и красивым.

Как работают дизайнеры одежды

Многие ошибочно предполагают, что эта профессия очень проста, но на деле все иначе. Мы выяснили, что дизайнеры одежды выполняют очень много функций, создавая всего лишь одну коллекцию. Вся работа начинается с поиска заказчиков и покупателей, после чего проводятся переговоры, во время которых стороны согласовывают и обговаривают все детали работы. Как только новый продукт утвержден, дизайнер приступает к созданию эскиза будущей модели, изучает ткани и подбирает ту самую, которая будет смотреться идеально. К слову, неправильно подобранная ткань может испортить весь образ! Даже самую лучшую модель платья можно сделать невзрачной и простой, просто подобрав недостаточно мягкий или блестящий материал. При осуществлении задумки дизайнер уделяет внимание не только основному материалу, но и мелким деталям: ниткам, украшениям и внутренним элементам одежды.

После этого приступают к пошиву и изготовлению моделей по заранее созданным эскизам. Причем одежду могут шить как в небольших ателье, так и на крупных фабриках. То есть если одежду делают на крупных производствах, то дизайнер совместно с технологами должен составить техническую документацию и проследить за каждым шагом изготовления коллекции. Так что дизайнер полностью несет ответственность за качество изделия и максимально контролирует процесс его создания, а это, как вы поняли, сложная и большая работа.

Помимо этого в обязанности дизайнера входит:

обдумывание концепции продвижения товарного ассортимента;

анализ рынка конкурентов и исследование текущих модных тенденций;

изготовление моделей для новых коллекций, а также незначительные исправления более старых коллекций;

работа над графическими документами с определенными коллекциями одежды;

создание лекал;

поиск идеальных материалов, украшений и подходящей фурнитуры;

согласование и утверждение образцов;

проведение примерок;

подготовка к показам и проведение модных презентаций.

Профессиональные навыки дизайнера

Каждый, кто выбирает профессию дизайнера одежды, должен подготовить себя к тому, что это довольно сложная сфера с огромным количеством конкурентов. Многие люди сдаются сразу после старта обучения или позже, когда дело доходит до создания чего-то уникального. Кому-то мешает страх, другие же не могут побороть творческий кризис и испытывают сильное идейное истощение. Третьих выбивает из колеи тот факт, что им необходимо угодить разным покупателям с непохожими вкусами всего несколькими вещами. Однако если дизайнер справляется даже с самой жесткой критикой и продолжает усердно работать над своими идеями, тогда точно можно сказать — у него большое будущее.

Как мы говорили, дизайн — довольно сложная и необычная работа. Но почему? Здесь нет жестких рамок, а шаблоны меняются едва ли не каждый месяц, тем самым заставляя дизайнеров находиться в непрерывном поиске и разрабатывать все новые и новые идеи, которые удивят и так избалованных современных модников. Чтобы создать всего одну модель, профессионалы неделями могут ходить на специализированные курсы, изучать истории костюмов, посещать различные выставки и музеи, с головой окунаться в самые разные эпохи и с интересом исследовать их, часами рассматривать картины великих художников и искать в них вдохновение. Так что, если как-нибудь окажетесь дома у дизайнера, не удивляйтесь, когда увидите на столе огромную стопку всевозможных книг об искусстве, моде или кино: все это безграничные источники новых идей.

Откуда дизайнеры могут почерпнуть вдохновение — более-менее понятно, но какими профессиональными качествами они должны обладать? Мы выделили несколько:

обязательное наличие навыков кройки и шитья;

знание истории национальной одежды, культур других народов, а также знакомство со всеми направлениями в дизайне;

умение рисовать как на бумаге, так и в графическом редакторе на компьютере;

чувство стиля в одежде и интерьере;

знание различных видов тканей, меха и кожи, а также способы их изготовления;

умение применять различные методы пошива, а также знание всех особенностей этого направления;

знакомство с этапами изготовления различного вида одежды, обуви и аксессуаров;

способность представить уже готовую модель и то, как она будет смотреться на человеке в разных исполнениях;

неординарный подход к самым разным ситуациям и оригинальный взгляд на повседневные предметы;

стрессоустойчивость, умение слушать и слышать клиентов, а также без труда договариваться с заказчиками.

Также стоит упомянуть и личные качества, поскольку без них вряд ли человек сможет преуспеть на этом поприще:

образное мышление;

общительность;

креативность;

трудолюбие;

терпеливость.

Плюсы профессии

У каждой профессии есть плюсы и минусы, и работа дизайнера одежды не исключение. Мы изучили, что люди пишут в Сети о своей профессии, и сделали вывод: среди минусов этого направления можно выделить только его сложность. Однако многие отмечают, что некоторые трудности только подогревают их интерес к делу, заставляют двигаться дальше и покорять новые вершины.

Что касается положительных моментов, то среди них мы выделили следующее: профессия действительно творческая и интересная. Кроме того, многим молодым дизайнерам эта сфера позволяет выйти на новый уровень дохода и стать очень знаменитыми. Также в наше время очень актуальна работа из дома, поэтому сфера дизайна одежды снова в плюсе, ведь можно создать в квартире оптимальные условия для работы и вдохновения. Ну и, конечно, самое главное — дизайнер может насладиться итогом проделанной работы, увидев созданную им одежду на человеке.

Во время беседы с нашим изданием дизайнер Юлия Беляева ответила на вопрос, каково быть представителем этой сферы.

«Быть дизайнером — это находиться в бесконечном поиске и анализировать мир вокруг. Получать вдохновение из неожиданных источников. Изучать анатомию, физику, химию, историю, культуру, геологию, искусство и психологию», — рассказала она.

Обучение, карьера и зарплата дизайнера одежды

Мы не могли оставить без внимания вопрос учебы и дальнейшей работы дизайнеров одежды. По словам эксперта, в России есть несколько вузов, где можно обучиться этому мастерству. Кому-то достаточно только курсов, другие обучаются в процессе практики, а третьи оканчивают специализированное училище.

«Однако даже если дизайнер получил образование, то важно продолжать учиться и осваивать новые технологии, чтобы идти в ногу со временем», — подчеркнула Юлия Беляева.

Дизайнеры одежды могут попробовать себя в создании нового бренда, устроиться работать в известный дом моды или попрактиковаться на швейной фабрике. Заранее хотим предупредить: не стоит тешить себя мыслями о молниеносном попадании в ведущий дом моды и проведении помпезных показов. Все это приходит с опытом, а также во многом зависит от целей и стремлений человека. Также стоит отметить, что дизайнера можно назвать действительно состоявшимся, когда ему начинают приходить постоянные заказы. Наша эксперт посоветовала молодым профессионалам попробовать наработать клиентскую базу через знакомых или интернет.

Если говорить о зарплате, то показатели очень разнятся. Поскольку сфера очень конкурентная, пробиться в ней довольно сложно. Молодой дизайнер может сразу найти себе высокооплачиваемую работу, а может и годами обивать пороги различных фирм в поисках более выгодного предложения. Одним словом — как повезет. Также многое зависит от способностей, личных качеств, опыта и образования специалиста. Однако никто не отменял усердия и стремления к модным высотам. Если эти качества есть, то дизайнер сможет добиться многого.