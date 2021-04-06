Каждому любителю кошек известен такой стереотип: кошки предпочитают оставаться в стороне, к проблемам хозяев они равнодушны, а вот из-за еды якобы могут устроить целый скандал. Каждое животное по-своему уникально, поэтому мы не станем отрицать, что среди этих хвостатых встречаются и такие кадры. Однако сегодня речь пойдет совсем о других питомцах. О тех, кто любит понежиться рядом с вами в постели, составить компанию во время чтения книг или же посидеть на подоконнике и понаблюдать за дождем вместе со своим двуногим другом. Мы предлагаем познакомиться поближе с самыми нежными и ласковыми породами кошек. Давайте разберемся, чем же отличаются их характеры, привычки и какие особенности есть у каждого представителя своей породы.

Самые ласковые породы кошек

Прежде, чем приступить к отдельному изучению пород, мы хотим сказать, что любая кошка может стать идеальным питомцем. Однако во многом кошачье расположение, доброжелательность и желание взаимодействовать с людьми зависят от воспитания и условий содержания животного. Да, безусловно, есть среди кошек абсолютные добряки, однако даже их можно расстроить, обидеть или обозлить своими неверными действиями, которые котенок будет видеть с раннего возраста.

Так что правильные типы взаимодействия и позитивная обратная связь сделают любую кошку дружелюбной, приветливой и очень ласковой. Но для тех, кто хочет заполучить самого доброго в мире питомца, мы составили рейтинг кошек, которые выделяются среди своих сородичей добродушным характером и очень нежным отношением к человеку.

Мейн-кун

Многих пугают размеры и суровый внешний вид этих пушистых. Однако первые впечатления обманчивы, ведь за хмурым взглядом, большими когтистыми лапами и огромными размерами тела скрываются добрая душа и игривый нрав. Нередко эту породу кошек называют «нежными гигантами», теперь стало ясно почему.

Мейн-кунов считают одними из самых крупных представителей домашних кошек — как правило, их вес обычно колеблется от четырех до десяти килограммов. Но несмотря на внушительные размеры у этих котов довольно тонкий и нежный голос, так что не удивляйтесь, когда услышите высокое протяжное «мяу» от такого большого и «грозного» пушистика.

Многие эксперты отмечают, что мейн-куны прекрасно ладят с людьми и всегда готовы продемонстрировать своему двуногому нежные чувства. Прогулки в компании, вечера в теплом кресле рядом с хозяином, совместные поездки и посиделки с вашими друзьями — этих социальных кошек осчастливит любой подобный расклад. А вот одиночество дается мейн-кунам тяжело, так что оставлять их одних в запертой квартире на весь день будет очень жестоко. Однако проблему одиночества поможет решить появление еще одного пушистого друга, которого мейн-кун примет с распростертыми объятиями.

Кроме того, нельзя не отметить, что эти кошки прекрасно относятся не только к другим животным, но и к маленьким детям, которые так и норовят потаскать котейку за хвост. Мейн-куны всегда ищут для себя занятие и не любят долгое время сидеть на одном месте, поэтому игры с детьми им точно придутся по душе.

Несколько интересных фактов:

• мейн-куны обожают воду, поэтому часто хозяева этих четвероногих застают своих питомцев в раковине или ванной; кстати, с купанием этих кошек, как правило, проблем не возникает;

• они обустраивают для себя тайники, куда складывают все «интересное» — тряпочки, фантики, игрушки и любая другая мелочь, которая, по мнению котика, плохо лежала;

• эти кошки очень разборчивы в общении, так что от ваших гостей, которые захотят их потискать, они попросту отстранятся;

• мурлыканье мейн-кунов очень похоже на щебетание птиц.

Бирманская кошка

Величественная порода кошки родом из Юго-Восточной Азии. Такая порода станет отличным вариантом для тех, кто хочет иметь кота, который будет постоянно ластиться и сидеть у хозяина на коленях. Причем эти котейки не только ласковые, но и чрезвычайно умные, поэтому они любят «беседы» с хозяевами и прислушиваются буквально к каждому слову человека.

Характер у этих четвероногих спокойный и ласковый, который иногда просто поражает своей сдержанностью. Например, во время игры они не царапают своих хозяев, а если в доме есть другое животное, то эти кошки ревнуют довольно редко. Многие специалисты, которые изучают эту породу, отмечают, что бирманские кошки буквально подстраиваются под характер своих хозяев, становясь похожими на своих двуногих.

Также стоит отметить очень важную деталь — эта порода кошек чрезвычайно социальная, поэтому одиночество для этих пушистиков может стать ужасным испытанием. Так что при воспитании доброго и любознательного питомца главное — не забывать отдавать ему свою доброту и ласку в ответ.

Несколько интересных фактов:

• бирманским кошкам свойственны перепады настроения, поэтому не стоит удивляться тому, как быстро кошка переходит от активных игр к сладкому сну;

• этих кошек можно обучить выполнению простых команд;

• котят бирманской породы можно приучить к купанию: если об этом не позаботиться заранее, то со взрослой кошкой могут возникнуть серьезные разногласия по поводу банных процедур.

Сиамская кошка

Если во время разговора с представителем этой породы вы расскажете ему о своих стереотипах, например, о том, что все сиамские кошки злые, неуравновешенные и мстительные, то ваш хвостатый собеседник имеет полное право обидеться. Дело в том, что это описание совершенно не подходит к сиамским кошкам! Многие эксперты говорят, что сиамские кошки действительно могут потребовать от хозяина внимания или же эти красавцы запросто могут показать, что их что-то не устраивает. Однако такие особенности характера не делают этих кошек злыми или неласковыми.

Эти кошки любят активные игры, зачастую проявляют любознательность, ходят за своим человеком по пятам и всегда готовы поддержать разговор. Не удивляйтесь, да, эти кошки в прямом смысле любят разговаривать. Поэтому хозяева этих питомцев очень часто обсуждают с ними все существующие мировые проблемы, вот только к какому решению они приходят — тайна.

Также сиамские кошки очень чувствительны, поэтому любая повышенная интонация может задеть их тонкую натуру. Но все равно такие питомцы сильно привязываются к своим семьям и стараются показать людям свою любовь. Вы разбираете сумки после похода в магазин? Не переживайте, питомец вам поможет. Вы устроились в уютном кресле, чтобы отдохнуть? К вам немедленно присоединится ваша пушистая грелка и скажет вам свое «мур».

Несколько интересных фактов:

• сиамские кошки ревнуют хозяев к другим питомцам;

• представители этой породы чувствительны к человеческим эмоциям, поэтому в те моменты, когда хозяину грустно, они сразу же приходят, чтобы его утешить;

• у большинства сиамских кошек косоглазие.

Бомбейская кошка

Кто сказал, что черные кошки приносят неудачу? Это далеко не так, тем более если речь идет про бомбейскую кошку. Эта порода сочетает в себе все прекрасные черты своих прародителей. Этих черных красавиц на сегодняшний день действительно можно назвать прекрасными и верными спутниками людей.

Многие заводят себе подобных «миниатюрных пантер» только из-за привлекательной внешности, но люди даже и не подозревают, что за хищными чертами кроется добродушный и спокойный характер. При встрече с незнакомцами такие кошки не станут пугаться, убегать и тем более проявлять агрессию — они просто аккуратно отстранятся. С хозяевами же они, наоборот, очень общительны и любят проявлять любовь. Причем свои нежные чувства они адресуют не одному человеку, а всей семье, в которой живут.

Кстати, несмотря на свой покладистый нрав, бомбейские кошки очень активны и любят подвижные игры. Питомец может как развлекаться со своими игрушками самостоятельно, так и с удовольствием побегать по дому вместе с хозяином.

Несколько интересных фактов:

• бомбейских кошек иногда зовут прилипалами, потому что уж очень они любят ходить за людьми по дому, наблюдать за происходящим и нежиться у кого-то из семьи на руках;

• цвет глаз этой породы кошек схож с окрасом радужки у пантеры;

• больше всего бомбейцы любят мурлыкать на коленях у хозяина.

Персидская кошка

Персов можно назвать одними из самых популярных на сегодняшний день кошек. Многие любят их за спокойный нрав, необычную внешность и, конечно, за пушистую шерсть, похожую на облако. Эта порода отличается особой нежностью и любовью по отношению к своим хозяевам, однако слова «ловкость» и «игривость» к ним точно не относятся. Поэтому можно смело сказать, что персы больше подходят тем, кто ищет себе спокойных и ненавязчивых компаньонов.

Как рассказывают многие владельцы этих четвероногих, персидских кошек очень легко дрессировать — они быстро поддаются обучению и с легкостью понимают человеческую речь. А спокойный характер этих животных позволяет оставлять их наедине даже с младенцами. Они очень любят свернуться клубочком рядом с хозяином и тихонечко мурлыкать, создавая вокруг уют и спокойствие. А вот отсутствие людей дома они переносят с трудом, поэтому их лучше не оставлять в одиночестве на долгое время.

Эти домоседы ценят не только уют и тепло, но и верную дружбу. Поэтому сердечко этих пушистиков открыто для всех: собак, птиц и даже рыбок. Поначалу кошка будет присматриваться к новым сожителям, а потом между ними завяжется по-настоящему крепкая дружба.

Несколько интересных фактов:

• персы практически не мяукают, вместо этого они предпочитают «гипнотизировать» желанный объект, садясь рядом;

• эти пушистики очень сильно привязываются к людям, а значит за своим двуногим они будут следовать везде;

• представители этой породы могут сильно обидеться, если начать их тискать без их одобрения.

Рэгдолл

Невероятно ласковые и уравновешенные кошки, которые всегда рядом со своим хозяином, — рэдголлы. Это не просто кошка, это настоящий друг, который всегда будет вас радостно встречать, ластиться, вылизывать и по-кошачьему обнимать. У представителей этой породы очень развит интеллект, а значит, проблем с воспитанием и приучением к туалету не возникнет.

Также многие отмечают, что рэдголлы любят поиграть, но делают это в меру, поэтому эта порода отлично подходит любителям порядка и спокойствия в доме. Что касается детей, то эти котейки буквально превращаются в кукол и терпеливо относятся ко всем играм. Дело в том, что в эти моменты кошки максимально расслабляются и отдаются процессу. Согласитесь, необычное явление.

У этих пушистиков тонкая натура, так что каждое громкое и грозное слово в свой адрес они воспринимают близко к сердцу. Если отругать рэдголла, то вскоре кошка может отказаться от корма и вовсе впасть в депрессию, забиваясь в безопасный угол в доме. Из-за того, что представители этой породы тонко чувствуют интонации, с ними нужно быть нежными и ласковыми с самого начала.

Несколько интересных фактов:

• кошки этой породы способны предсказать назревающий конфликт и быстро спрятаться, выжидая момент, пока домочадцы не помирятся;

• более маленькие животные совершенно не будят в рэдголлах инстинктов хищников, поэтому эти кошки легко уживутся с мелкими грызунами, птичками и рыбками;

• голос у этих кошек тихий и тонкий, как и характер.

Где еще живут ласковые кошки

Зачастую люди хотят выбрать себе домой кошку определенной породы. Причем некоторые готовы выложить за котенка приличную сумму, лишь бы только он был спокойным и умным. Конечно, порода порой говорит сама за себя, но и у кошек без породы очень часто получается стать по-настоящему верными и ласковыми друзьями.

Поэтому если вы хотите завести себе нежного и любящего питомца, который всю жизнь вам будет благодарен за спасение, наведайтесь в ближайший приют. Сотрудники никогда не отказывают посетителям и с радостью рассказывают о каждом постояльце. Там вы сможете пообщаться с котейками, узнать подробности об их характере и судьбе. И если вы решитесь на такой шаг, то в дальнейшем доброта и забота превратят кошку из приюта в самую ласковую и счастливую домоседку.