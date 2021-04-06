Любая профессия требует профессионализма, постоянного роста, развития, увлеченности, полной отдачи. Профессия парикмахер — это не просто ремесло, а творческое вложение и созидание. Но все зависит от уровня. Если парикмахер работает на потоке, тут творчества мало и, скорее всего, он делает одно и то же. Если он работает в люксовом сегменте, например с моделями, выходящими на подиум, либо на каком-то телешоу, создавая образ и стиль ведущих, то все совсем иначе, поскольку здесь возможен творческий подход к любому штриху. Мы предлагаем познакомиться с этим направлением и расспросить обо всем профессионала из этой сферы. Ответила на все наши вопросы парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

Особенности профессии

Как рассказала эксперт, у профессии парикмахер есть одна особенность — мастера могут выступать одновременно в роли стилистов-парикмахеров и психологов. Они видят образ человека, при этом учитывают его характер, профессию, особенности линий лица и многое другое. Именно благодаря глубокому анализу внешности и личности человека они могут выполнить свою задумку и сделать клиента чрезвычайно довольным.

Мы узнали, что эта профессия действительно многозадачная, поскольку состоит из нескольких модулей: женские стрижки, барберинг, колористика, свадебные и вечерние прически, укладки, уходы и многое другое. Чем больше техник мастер сможет освоить, тем выше его уровень. Поэтому парикмахерам обязательно нужно:

следить за новыми тенденциями в мире красоты;

понимать, какие стрижки актуальны в определенном сезоне;

обучаться новым техникам стрижек;

разбираться в линейках красок;

тестировать средства для ухода.

Плюсы и минусы работы парикмахера

У каждой профессии есть преимущества и недостатки. Однако какие плюсы и минусы своей профессии может выделить парикмахер? Мы спросили об этом нашего эксперта.

По ее словам, это очень творческая работа. Причем зачастую мастера вдохновляются не только результатами работы коллег, но и историями самих людей, которые к ним приходят. Как мы говорили ранее, мастера видят своих клиентов немного под другим ракурсом, словно рассматривая психологический портрет человека. А значит, во многом результат работы будет зависеть не только от рук мастера, но и от характера его клиента.

«В этой работе удовлетворение от результата получаешь сразу, так как клиент преображается на глазах. Это приятно, когда клиент доволен и благодарен», — подчеркнула Снежана Любимова, выделив это среди всех преимуществ профессии.

Эксперт выделила среди плюсов и график. Работа парикмахером — это не сидение в офисном здании с понедельника по пятницу. В наши дни мастера в праве самостоятельно формировать свой режим.

Однако, несмотря на наличие таких положительных сторон, у профессии парикмахера есть минусы. Вот что нам рассказала мастер:

работа на ногах и с красителями вредна для здоровья. Из-за них зачастую возникают серьезные проблемы: аллергия, остеохондроз, варикоз и масса других неприятностей;

малый бизнес в России имеет свои недостатки, особенно в индустрии красоты. Например, работа в салоне красоты не защищает мастеров. Условия труда зачастую оставляют желать лучшего, нередко специалисты обделены социальным пакетом, их не берут на работу официально и не заключают даже письменный договор;

директора в салонах предлагают маленькие проценты заработка;

много обмана, штрафов. Все это буквально выжимает мастеров, заставляя их уйти с любимого места и отдать его другому человеку.

Как подчеркнула мастер, эти минусы в основном касаются салонов в спальных районах. Мастера не выдерживают такой атмосферы, поскольку подобное отношение считают несправедливым и некорректным. Вместо них набирают людей, которые готовы работать за минимальную оплату семь дней в неделю, однако тут ни о каком творчестве и хорошем результате не может быть и речи. Кроме того, Снежана Любимова обратила внимание, что небольшие салоны красоты не занимаются повышением квалификации своих профессионалов, а мастер должен постоянно развиваться, чтобы удержать клиента.

В работе в салонах люкс-класса также есть недостаток — капризы клиентов. По словам эксперта, мастера, работающие в таких местах, должны обладать не только железными нервами, но и умением деликатно ставить людей на место.

Профессиональные качества парикмахера

Каждый день парикмахеры общаются с десятком людей, анализируют состояние их волос, выслушивают пожелания каждого клиента и пытаются всем угодить — согласитесь, действительно внушительный набор непростых задач. Чтобы умело их выполнять, парикмахер должен обладать определенными качествами. Эксперт помогла в них разобраться:

умение слушать и понимать потребности клиента;

аккуратность и чистоплотность;

хорошее внимание, концентрация и собранность;

умение укладываться в определенные временные рамки;

способность к быстрому обучению;

умение обращаться с инструментами;

знание составов красок, различных средств для ухода за волосами, а также того, как они могут повлиять на здоровье человека;

чувство стиля;

выносливость;

доброжелательность и общительность;

стрессоустойчивость.

Обучение профессии парикмахера

На данный момент профессию парикмахера-стилиста можно получить только окончив колледж или специальные курсы. В колледж можно поступать сразу после 9 или 11 класса школы. Там во время обучения внимание уделяют не только теории, но и практике, что весьма важно для будущего профессионала. Но один важный нюанс, на который обязательно стоит обратить внимание: подготовка стилистов-парикмахеров должна проходить в современных условиях. Это значит, что молодые специалисты должны иметь доступ к лабораториям и новым учебным кабинетам. Также заранее стоит поинтересоваться, какие материалы предоставляются учащимся колледжа, будут ли у них в распоряжении манекены и новые средства для ухода и окрашивания.

Большим плюсом обучения в колледже можно назвать возможность выбора формы обучения: как правило, это дневная или вечерняя. Последний вариант станет идеальным для тех, кто уже устроился в салон красоты и набирается опыта, применяя на практике знания, полученные в колледже. Одним словом, колледж можно назвать огромной стартовой площадкой для будущей карьеры парикмахера. Именно там молодые специалисты полностью могут овладеть искусством, научиться делать необычные и стильные укладки и прически, изучить все нюансы ухода за волосами при помощи современных косметических средств и узнать обо всех тонкостях проведения диагностики состояния волос.

Что касается курсов — сейчас их очень много. Во время беседы с нашим изданием эксперт посоветовала начинающим парикмахерам взять базовый курс, который будет включать все самое необходимое для обучения будущего парикмахера. После прохождения обучения в свою профессиональную копилку можно добавлять другие направления: курсы причесок, укладки, яркого окрашивания или ухода. Человек вправе выбрать то, чем ему действительно нравится заниматься. Чтобы выбрать хорошую школу, достаточно почитать советы специалистов в Сети, а также обратить внимание на отзывы выпускников.

Карьерный рост и зарплата парикмахера

Мы не обошли и такую деликатную тему, как карьерный рост и зарплата парикмахера. Начнем, пожалуй, с первого. Как нам рассказала эксперт, в этой сфере действительно возможен карьерный рост, так что обычными стрижками и укладками дело не ограничивается.

«Карьерный рост возможен, но смотря какие цели преследовать: парикмахер, стилист, преподаватель (технолог), участник конкурсов... Но сегодня все сводится к тому, чтоб открыть свой салон или обучать и ездить по городам. Кто-то всю жизнь предпочитает стоять у кресла, а кто-то открывает школы и обучает», — рассказала она.

Таким образом, специалисты в этой сфере могут расширить круг возможностей и по-настоящему получать удовольствие от своего дела.

Что касается зарплаты, по словам нашего мастера, она во многом зависит от салона, условий и вида деятельности. Зарплата может быть 25 тысяч рублей, а может и 100 тысяч — градация действительно очень большая.

В заключение мы узнали, что Снежана Любимова работает в барбершопе. Обычно в мужских салонах мастерами работают мужчины, но никто не запрещает девушкам устроиться туда на работу.

«Работа в барбершопе отличается лишь некоторыми нюансами и услугами. Но в целом там все так же. Если мастер развивается в барберинге, он делает то же самое в обычном салоне. Я люблю стричь мужчин и мне нравится атмосфера, где одни мужчины. Это другая энергия, вот поэтому я люблю работать в барбершопе», — заключила она.

Профессия парикмахера действительно непростая. Однако она дает людям возможность творить, развиваться профессионально и, как ни странно, помогает научиться разбираться в людях.