Менее 9 тысяч больных коронавирусом фиксируют в России уже третий день

Москва, 6 апреля. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на протяжении последних трех суток фиксирует менее 9 тысяч заболевших COVID-19 в России.

Согласно официальным данным, за последние сутки в регионах РФ было выявлено 8328 новых случаев заражения коронавирусом. По данным экспертов, это на 3,68% меньше, чем было зафиксировано днем ранее. При этом общее число заразившихся этим опасным вирусом уже достигло 4 597 868.

Санкт-Петербург и Москва по-прежнему являются лидерами по количеству выявляемых заболевших. Согласно официальным данным, за последние сутки в столице РФ зафиксировали 1747 новых случаев COVID-19. При этом медики города на Неве заявили о новых 702 заболевших.

Умерли за последние сутки 389 человек. Это на 13,41% больше, чем было зарегистрировано днем ранее, добавили эксперты. Общее число летальных случаев в стране составило 101 106. Выздоровели 8902 человека, с начала пандемии — 4 220 035.

Не так давно медики перечислили восемь главных признаков, по которым человек может понять, болеет ли он коронавирусом. По их словам, для этого даже не придется проходить тест на антитела.