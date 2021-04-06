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ЦАР

Правительственные силы ЦАР наводят порядок возле места гибели российских журналистов

Правительственные силы ЦАР наводят порядок возле места гибели российских журналистов
Правительственные силы Центральноафриканской Республики проводят контртеррористическую операцию против боевиков «Коалиции патриотов за перемены» в городе Декоа и расширяют контроль над трассой Сибю — Кага-Бандоро.

Решение о проведении плановой зачистки было принято командованием армии ЦАР (FACA) после стабилизации обстановки на других участках фронта. Впоследствии планируется развить наступление на административный центр префектуры Нана-Гребизи — город Кага-Бандоро, контроль над которым до сих пор сохраняют бандиты.

Первоначальные сообщения о зачистке трассы и города Декоа поступили еще в середине января: тогда правительственным силам удалось освободить свыше пяти тысяч квадратных километров на северо-востоке префектуры Кемо. Однако после переброски правительственных сил на запад страны в окрестностях снова начали орудовать бандгруппы. После очередных провокаций в регион были направлены объединенные силы FACA, жандармерии и полиции.

Правительственные силы ЦАР наводят порядок возле места гибели российских журналистов

Трасса Сибю — Кага-Бандоро печально известна тем, что в ночь с 30 на 31 июля 2018 года здесь были убиты местными боевиками трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. В Центральноафриканскую Республику группа была направлена Центром управления расследованиями, связанным с российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Российских журналистов убили бандиты из группировки 3R, которая в конце 2020 года вошла в состав «Коалиции патриотов за перемены», попытавшейся свергнуть законную власть в Банги и сорвать всеобщие выборы. Остановить наступление и перехватить инициативу удалось благодаря помощи российских инструкторов из «Содружества офицеров за международную безопасность».

На данный момент «Коалиция патриотов за перемены» потерпела военное поражение и превратилась в разрозненные бандгруппы, которые пытаются помешать восстановлению мирной жизни в стране.

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