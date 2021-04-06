

Правительственные силы Центральноафриканской Республики проводят контртеррористическую операцию против боевиков «Коалиции патриотов за перемены» в городе Декоа и расширяют контроль над трассой Сибю — Кага-Бандоро.

Решение о проведении плановой зачистки было принято командованием армии ЦАР (FACA) после стабилизации обстановки на других участках фронта. Впоследствии планируется развить наступление на административный центр префектуры Нана-Гребизи — город Кага-Бандоро, контроль над которым до сих пор сохраняют бандиты.

Первоначальные сообщения о зачистке трассы и города Декоа поступили еще в середине января: тогда правительственным силам удалось освободить свыше пяти тысяч квадратных километров на северо-востоке префектуры Кемо. Однако после переброски правительственных сил на запад страны в окрестностях снова начали орудовать бандгруппы. После очередных провокаций в регион были направлены объединенные силы FACA, жандармерии и полиции.

Трасса Сибю — Кага-Бандоро печально известна тем, что в ночь с 30 на 31 июля 2018 года здесь были убиты местными боевиками трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. В Центральноафриканскую Республику группа была направлена Центром управления расследованиями, связанным с российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Российских журналистов убили бандиты из группировки 3R, которая в конце 2020 года вошла в состав «Коалиции патриотов за перемены», попытавшейся свергнуть законную власть в Банги и сорвать всеобщие выборы. Остановить наступление и перехватить инициативу удалось благодаря помощи российских инструкторов из «Содружества офицеров за международную безопасность».

На данный момент «Коалиция патриотов за перемены» потерпела военное поражение и превратилась в разрозненные бандгруппы, которые пытаются помешать восстановлению мирной жизни в стране.