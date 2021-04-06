Пекин, 6 апреля. США рискуют остаться без важных для оборонной промышленности редкоземельных металлов из-за хитрости России. Об этом пишут обозреватели китайского издания Sohu.

Некоторое время назад Вашингтон столкнулся с проблемой – отсутствием доступа к редкоземельным металлам, которые используются в различных сферах, включая производство истребителей F-35. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный перевод статьи китайского издания Sohu.

«Американцы оказались в сложной ситуации, так как сразу несколько стран ограничили экспорт редкоземельных элементов, что привело к проблемам в производстве истребителей F-35», — отмечают авторы публикации.

Недавно американцы нашли нового поставщика редкого сырья, которым должна была стать Монголия, однако их планы были омрачены одним малоприятным фактом. Речь идет о территориальной близости Монголии к России.

«Головная боль Соединенных Штатов заключается в том, что Монголия не имеет выхода к морю. Стана имеет общие границы лишь с Россией и Китаем, оба этих государства являются конкурентами для США», — подчеркивают в Sohu.

С Китаем договориться невозможно, поскольку он не заинтересован в усилении конкурентов. Таким образом остается лишь Россия, которая загонит американцев в тупик, применив хитрую уловку, считают военные обозреватели. По их мнению, Москва либо наложит запрет на транзит этих товаров, либо заставит американцев платить такие высокие пошлины, что проект потеряет экономическую жизнеспособность.

Ранее стало известно, что Япония намерена разместить первые приобретенные в США истребители F-35B на базе Нютабару на юго-западе страны.