Президент РФ подписал закон о налоговом вычете за занятия спортом

Москва, 6 апреля. Закон о социальном налоговом вычете по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги подписан президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, гражданам РФ будет предоставляться вычет по НДФЛ в размере расходов на занятия спортом. Размер компенсации составляет до 15,6 тысячи рублей в год с учетом иных налоговых вычетов. Перечень услуг, за которые можно будет получить вычет, определит правительство.

Владимир Путин поручил правительству проработать налоговый вычет за расходы на спорт летом 2018 года. Соответствующий закон был принят Госдумой 24 марта 2021 года, а 31 марта его одобрили в Совете Федерации.

Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов ранее в интервью ФАН рассказал, насколько налоговый вычет за занятия спортом актуален для России. По его мнению, изменения в Налоговом кодексе могут стать серьезной мотивацией для повышения интереса россиян к физической культуре.