Премьер Грузии заразился коронавирусом

Тбилиси, 6 апреля. Коронавирус подтвердили у 38-летнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Плановое тестирование позволило выявить заболевание у политика. По данным источника, Гарибашвили чувствует себя хорошо. Грузинский премьер временно перешел на удаленный формат работы в связи с заболеванием.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 284 тыс. жителей страны с начала пандемии коронавируса. Из них 275 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания. Первый случай коронавируса в стране подтвердили 26 февраля 2020 года.

Власти Грузии возобновили международное авиасообщение 1 марта. Граждане страны смогут вернуться на родину только при наличии документа об отрицательном результате теста на COVID-19. Рейсы за рубеж были приостановлены из-за распространения коронавируса еще в 2020 году.