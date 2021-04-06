Еще несколько стран станут доступны россиянам с мая

Москва, 6 апреля. Авиакомпания S7 планирует организовать чартерные рейсы в ряд иностранных городов с мая, об этом сообщил перевозчик.

Самолеты S7 начнут летать в Ираклион, Болонью, Ганновер, Кельн и Варну. В июне планируется начать полеты в Дублин. Продажа билетов открыта в соответствии с разрешением Росавиации. К полету допускаются пассажиры, которым разрешен перелет по действующим коронавирусным ограничениям, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Перелет из Москвы разрешен гражданам стран назначения, стран ЕС или с видом на жительство. Перед посадкой на рейс в Москву необходимо предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и через мобильные приложения.

С 4 апреля возобновлены авиаперелеты между Санкт-Петербургом и Ригой, рейсы осуществляет авиакомпания AirBaltic. В апреле планируются полеты четырежды в неделю. В мае расписание полетов может быть скорректировано, сообщает пресс-служба Пулково.