В России объявили о новой эпохе «патриотического туризма»

Туристический сезон в этом году может стать уникальным, если наша страна воспользуется шансом вывести индустрию отдыха в России на новый уровень, заявил на шестой международной выставке «Интурмаркет» первый заместитель председателя СФ РФ Андрей Яцкин.

«Мы рассчитываем на ослабление эпидемиологических ограничений, в то время как наши коллеги в других регионах мира все еще сталкиваются с проблемами, — отметил политик. — Знакомство с нашим Отечеством позволяет людям развивать и патриотический туризм. Давайте эту патриотическую работу использовать, чтобы страна позволила гражданам лучше узнать себя».

В крымском Саки 13 санаторно-курортных учреждений предлагают желающим прелести бальнеолечения, в том числе — с помощью грязи со дна Сакского озера. Развитие научной базы о ее лечебных свойствах берет начало еще с 1778 года. Об этом и многом другом участники выставки узнали от руководителей стенда Республики Крым.

«Саки — город, дарящий надежду быть мамой, быть папой. Выбирайте свое, российское. Лучше один раз приехать и попробовать, чем сто раз услышать и не ощутить, — уверена замначальника отдела курортов городской администрации Юлия Деркачева. — В среднем в город-курорт Саки приезжает на оздоровление и лечение около 90 тысяч человек в год. Каждый второй точно вылечивается!»

Автомобильный туризм становится все более популярным среди россиян и способен стать драйвером всей отрасли, считает президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

«Приезжая из Крыма, автомобилисты жалуются, что негде остановиться. Дегустацию проводят, но после этого им говорят: «Автомобили, уезжайте», — рассказал общественник. — Нужно создать некоторые условия, чтобы автомобилист мог оставаться с ночевкой, чтобы Крым стал всесезонным. Для нас это очень важно, и я уверен, что мы увеличим трафик автомобилей на полуостров в два раза».

В Алтайском крае отметили возросший интерес к путешествиям среди немцев и французов.

«У нас все настоящее: настоящие люди, настоящие эмоции, настоящая история, настоящее здоровье, настоящие продукты. А там, где есть настоящее, не может быть места для фальши или истерии, — сказал корреспонденту ФАН замдиректора Туристского центра Алтайского края Сергей Попов. — У туризма, как и у музыки, нет границ, поэтому люди, работающие в туризме, должны быть вдалеке от политики. Мы действительно очень открытые, гостеприимные, мы пытаемся этим оружием завоевывать сердца зарубежных туристов».

На стенде Челябинской области директор департамента Агентства международного сотрудничества Елена Гусева анонсировала запуск брендового маршрута. Туристы всех возрастов смогут посетить горнозаводскую зону Челябинской области, Миасс, Златоуст, Сатку и сам Челябинск.

«У многих Челябинская область ассоциируется с трубами и заводами. На самом деле, в основном, с Челябинском, но в нашей области около 3 000 озер, прекрасные горы, озера и замечательные условия для того, чтобы делать прекрасные продукты питания. Наша компания делает замечательные сыры, которые, я уверен, поспорят с лучшими итальянскими и французскими образцами», — рассказал участник выставки Денис Назаров.

Производитель сыров утверждает, что гастрономический туризм набирает обороты в регионе.

«Мы делаем «Ресторан в банке» и сырные трюфели. Можем полностью заменить то, что исчезло во время пандемии, — сказал он. — Путешествуйте по России, приезжайте к нам, пробуйте то, что дает нам природа, и то, что мы делаем своими руками. Я уверен, вы останетесь очень довольны!»

На фоне растущего интереса к внутреннему туризму в России громко заявить о себе решили туроператоры Чукотского автономного округа. Несмотря на низкий поток путешественников и трудности с транспортной логистикой, туризм региона имеет большие перспективы, уверены они.

«Вы нигде не побываете на краю земли, кроме, как на Чукотке, — уверен руководитель стенда региона Евгений Крючков. — Только у нас есть арка 180-го меридиана. Арка Полярного круга только у нас есть. Это самый восточный город. Где еще вы увидите настоящего чукчу, который может вас отвезти на оленьей или собачьей упряжке? Где еще вы можете посмотреть на древнейшую культуру добычи кита?»

Не меньший интерес среди путешественников по России вызывает промышленный туризм. Так, в Курской области предлагают принять участие в бесплатных экскурсиях на промышленные предприятия и увидеть самый большой открытый карьер по добыче железной руды в Европе.

«У нас есть Курская магнитная аномалия — аномально высокое содержание железа в руде. Соответственно, мы даем очень большие объемы выработки, обеспечиваем практически всю Россию своим сырьем. Зачем это нужно посетить? Чтобы понять вообще, как выглядит производство, современное, технологичное, обеспечивающее значительную часть региона ресурсами для жизни и развития», — считает замдиректора туристско-информационного центра Курской области Дарья Ильина.

Российские власти стимулируют спрос на региональный туризм. В самом разгаре подготовка отраслевого нацпроекта, для которого Правительство РФ пообещало привлечь 1,8 триллиона рублей частных инвестиций до 2030 года.