Госдума рассмотрит новый проект индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам

Москва, 6 апреля. Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Возобновить индексацию пенсионных выплат авторы инициативы предлагают с 1 января 2022 года. Они также указали, что отмена индексации пенсий работающих пенсионеров негативно отразилась на их финансовом положении и привела к сокращению покупательной способности граждан.

«Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

По оценке севастопольских парламентариев, реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы Пенсионного фонда РФ в 2022 году в объеме порядка 400 млрд рублей.

Пенсии работающих пожилых граждан не индексируются с 1 января 2016 года. Такое решение было принято в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Минтруд РФ намерен упростить порядок оформления надбавки к пенсионным пособиям для членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Поправки в законодательство содержатся в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.