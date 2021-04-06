Вашингтон, 6 апреля. Использование препарата от коронавируса, разработанного американской компанией Pfizer, может обернуться развитием синдрома «тифозной Мэри» у привитых.

Само определение появилось в начале прошлого века. Мэри Мэллон работала в семи семьях. От нее сыпным тифом заразились сразу 22 человека. Сама женщина таким заболеванием не страдала. К тому же у нее отсутствовали симптомы. Однако суд приговорил ее к пожизненному карантину в медучреждении. Через 23 года после этого Мэри Мэллон скончалась.

Вакцина Pfizer может оказаться бесполезной, если вирус проникает в человеческую ДНК и меняет ее структуру. Привитый человек становится активным разносчиком коронавируса. Об этом свидетельствуют данные эксперимента, прошедшего в Массачусетском технологическом институте в США.

Российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала большую эффективность в борьбе с новыми штаммами коронавируса, чем препарат Pfize. Такую информацию обнародовал источник, близкий к центру имени Гамалеи, где разработали средство.