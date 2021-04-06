Хазин: Байден загоняет США в финансовую ловушку

Москва, 6 апреля. Экономический курс нового президента США Джо Байдена по выходу страны из кризиса не имеет перспектив, рассказал экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

По словам эксперта, в сложившейся ситуации есть два варианта выхода из кризиса. Первый подразумевает наращивание объемов эмиссии, а второй принятия экономического спада как неизбежности. Однако, как отметил экономист, первый вариант не имеет перспектив, а второй является неприемлемым для администрации США. В результате жители страны и реальный сектор экономики оказываются в безвыходной ситуации, указал Хазин.

Как он объяснил, напечатанные Федеральной резервной системой (ФРС) доллары остаются в финансовом секторе, который отказывается кредитовать населения и бизнес, не веря в способность американцев вернуть деньги. Таким образом, жители США оказались в финансовой ловушке, в которую их загоняет Байден, передает слова Михаила Хазина ФБА «Экономика сегодня».

Американцы в таких условиях вынуждены отказываться от привычного высокого уровня потребления и вместо того чтобы тратить деньги увеличивают накопления, подчеркнул экономист. В итоге прибыль предприятий реального сектора экономики сокращается, что порождает замкнутый круг для финансовой системы, заключил эксперт.

Михаил Хазин ранее допустил раздел мира на валютные зоны. По его мнению, ведущие экономики планеты могут отказаться от международных платежных систем в пользу расчетов в национальной валюте.