Денис Клявер в 46 лет похвастался стальным прессом

Москва, 6 апреля. Популярный певец Денис Клявер похвастался спортивным телом. Кадр он разместил на личной странице в Instagram в день своего дня рождения.

Артист не стал скромничать и показал свое подкаченное тело поклонникам. Видимо, звезда хотела намекнуть, что выражение «мужчина в самом расцвете сил» — про него.

Бывший солист группы «Чай вдвоем» выбрал брутальный образ для фотосессии. На нем черные джинсы и рубашки цвета хаки. Он дерзко откинул верхнюю одежду, чтобы показать кубики на своем теле. Такого результата ему удалось достигнуть благодаря спорту.

Поклонники поп-исполнителя не смогли пройти мимо публикации с накаченным артистом. Ему сделали массу комплиментов, отметив его превосходную фигуру.

«Отлично выглядишь»; «Красавчик!»; «К лету готов»; «Ты супер! Красавчик и замечательный отец и муж. По фото так все 20», — пишут довольные фанаты.

Недавно Денису Кляверу и Стасу Костюшкину поступило заманчивое предложение — возродить группу «Чай вдвоем». Костюшкин был не против спеть с коллегой ради фанатов, но Клявер был весьма категоричен и отказался от этой затеи.