День космонавтики предложили сделать выходным днем в РФ

Москва, 6 апреля. Предложение сделать День космонавтики официальным государственным праздником в России поступило в Министерство труда.

Соответствующее письмо главе Минтруда РФ Антону Котякову направил председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. По его словам, День космонавтики до сих пор не имеет статуса государственного праздника в РФ, несмотря на то, что является одной из значимых дат в общественной жизни страны.

"Специалисты нашего движения разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем в РФ. При этом количество нерабочих дней увеличено не будет, просто один день будет перемещен из новогодних праздников на 12 апреля", — сказано в письме.

Корсунов уверен, что данная инициатива является актуальной в силу того, что текущий год президент РФ объявил Годом науки и технологий. Для старшего поколения День космонавтики является праздником патриотизма и гордости за достижения страны, для людей средних лет – новых технологий и перспектив, для молодежи – интересного будущего, а для детей — праздником мечты, праздник познания космоса и себя в нем, добавил Корсунов.