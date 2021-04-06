Успенская и ее молодой помощник светились от счастья в объятиях друг друга

Москва, 6 апреля. Популярная певица Любовь Успенская и ее молодой помощник Александр вместе проводят время. Мужчину не смущает, что его нежные объятия увидят журналисты или коллеги артистки.

После вечеринки в честь премьеры клипа на песню «Берега», которую Успенская исполнила с участницей «Голоса» и «Трех аккордов» Людмилой Соколовой, звезда отправилась на модный показ детского бренда одежды. Юные модели так вдохновили артистку, что она захотела вновь прочувствовать радость материнства.

«Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что — рыжая?» — сказала Успенская.

Поддержал 67-летнюю певицу ее молодой помощник. Мужчина не выпускал певицу из нежных объятий и был весьма внимателен к ней. Певица и ее помощник светились от счастья в объятиях друг друга. Александр сопровождал королеву шансона до уборной и терпеливо ждал у двери, пока она припудрит носик, пишет «Экспресс газета».

Сейчас звезда сцены прибывает в счастье. Артистка безумно рада, что ей удалось наладить отношения с дочерью, с которой она была в ссоре более года. Девушка, находившаяся вдали от матери, вернулась в Россию. Родственники стараются жить в гармонии друг с другом.