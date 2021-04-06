Улетевшую на Мальдивы Муцениеце заподозрили в романе с олигархом

Москва, 6 апреля. Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце улетела на Мальдивы без наследников. Снимок актрисы с отдыха вызвал горячие споры у фанатов, которые подозревают ее в романе с олигархом.

В начале этого года Муцениеце уже ездила на Мальдивы. Это был первый отдых актрисы на островах. Тогда она наслаждалась солнцем и лазурным побережьем вместе со своими детьми от Павла Прилучного Мией и Тимофеем. Звезда осталась в таком восторге от отдыха на Мальдивских островах, что недавно решила отправится туда вновь. Однако на этот раз она полетела в отпуск без наследников.

В своем личном Instagram-аккаунте она делится новыми впечатлениями и снимками. Под последним фото актрисы развернулась бурное обсуждение, предметом которого стала не ее роскошная фигура в купальнике, а сам отдых на Мальдивах.

Подписчики отметили, что в браке с Прилучным Муцениеце практически не проводила время на дорогих курортах. Поэтому фолловеры заподозрили, что звезда обзавелась состоятельным ухажером.

«Что-то с Пашей не ездила на острова. Красиво жить стала»; «С новым богатым мачо?»; «Судя по всем этим снимкам с океанов, Агата встречается с олигархом!» — высказались в комментариях поклонники.

После развода с Прилучным Агата Муцениеце с головой погрузилась в работу. Помимо занятости на Первом канале, где она ведет детский «Голос» вместе с Дмитрием Нагиевым, она активно занимается своим каналом на YouTube. Многие считают, что разрыв пошел актрисе только на пользу. Она преобразилась и стала экспериментировать с образами. Так, на вручении модной премии GQ Муцениеце блистала в черном атласном платье.