Старик-читинец захотел обратно в тюрьму и убил скотовода в чистом поле

Чита, 6 апреля. Освободившийся заключенный не выдержал свободной жизни и совершил тяжкое преступление. Как стало известно ФАН, мужчина убил бездомного смотрителя за сельскохозяйственными животными несколькими ударами ножа в грудь.

4 апреля в дежурную часть полиции Акшинского района поступило сообщение об обнаружении трупа бездомного мужчины в скотомогильнике. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, состоящая из опытных следователей СКР и полицейских. Они смогли в кратчайшие сроки вывести подозреваемого на чистую воду. Им оказался 60-летний рецидивист, который недавно освободился из мест лишения свободы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Подозреваемого в совершении преступления поместили в местный изолятор временного содержания.

«Преступление было совершено на животноводческой стоянке в чистом поле, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчины злоупотребляли спиртными напитками. В их обязанности входил уход за конями, баранами и другой живностью. Зарплату они не получали, работали только за еду».

Следователи на данный момент готовят материалы для ареста подозреваемого. Он признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Из слов подозреваемого можно сделать вывод, что ему надоело находиться на свободе. В январе он освободился из колонии строгого режима за убийство», — дополнил источник.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.