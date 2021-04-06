Генштаб ВСУ объявил сборы территориальной обороны в приграничных районах Украины

Киев, 6 апреля. Военные сборы подразделений территориальной обороны стартовали в южных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.

В ходе сборов украинские военные будут совершенствовать умения и практические навыки по защите государственной границы, а также охране и обороне определенных объектов. Особое внимание будет уделяться борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника.

«Целью сборов является наращивание возможностей подразделений территориальной обороны по выполнению определенных им задач», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Государственная пограничная служба Украины примет участие в крупных международных учениях Cossack Mace — 2021. В маневрах также будут задействованы пограничники из Великобритании. Учения пройдут на базе одного из учебных центров ВСУ, передает RT.