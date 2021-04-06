Средства компаний на счетах в банках РФ достигли рекордного уровня

Москва, 6 апреля. Объем денежных средств в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках по данным на 1 марта достиг исторического максимума в 61 млрд долларов.

Такие данные приводит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных Центробанка РФ. По словам менеджера, объем средств в валюте на счетах компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 51,6%.

Наиболее активный рост пришелся на период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года, подчеркнул Осадчий. За эти месяцы средства на счетах организаций увеличились на 16,7 млрд долларов, передает РИА Новости.

По данным ЦБ РФ, объем ликвидных активов банков в иностранной валюте в феврале 2021 года почти не изменился и составил 52,3 млрд долларов, что, однако, выше среднего уровня 2020 года. Как уточнил регулятор, общего объема валютной ликвидности достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств.

Аналитики компании по кибербезопасности ранее назвали число выявленных с начала 2021 года лжебанков в России. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их количество увеличилось на 20%.