Подтверждена связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Амстердам, 6 апреля. Европейский регулятор подтвердил связь между использованием вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов у привитых.

Такую информацию обнародовал представитель лекарственного регулятора EMA. В конце марта, например, в Великобритании медики зафиксировали 22 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восемь сообщений о других случаях тромбообразования. Еще семь британцев скончались после прививки AstraZeneca.

Один из американских заводов приостановил производство препарата британо-шведской компании AstraZeneca. В будущем предприятие Emergent BioSolution намерено заниматься только выпуском однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson.