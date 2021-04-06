Экономист рассказал, какие выгоды получит Россия от развития Арктики

Арктика — это возросший интерес к Северному морскому пути, так как инцидент в Суэцком канале и пандемия COVID-19 заставляют пересмотреть глобальную логистику. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Коррекция программы

До 2024 года арктический регион будет развиваться по новой программе. Соответствующий документ был принят правительством.

Как сообщает «Коммерсантъ», новый документ (прошлый вариант был отклонен из-за неэффективности) содержит меры поддержки резидентов Арктической зоны. Около 19,5 млрд рублей будет направлено до 2024 года на повышение инвестиционной привлекательности и стимулирование более интенсивного освоения региона. Государство возьмет на себя часть финансовых обязательств перед резидентами Арктики.

Напомним, в 2020 году регион был определен как территория, ориентированная на форсированное развитие. Аналогичный регион с таким же статусом в России — Дальний Восток.

Арктический вопрос

Александр Разуваев заметил, что в свое время премьер-министр и реформатор Егор Гайдар заявил, что развитие Арктики и северных территорий с экономической точки зрения бессмысленно. И Россия фактически ушла из Арктики.

«Очень хорошо, что этим не воспользовались наши западные партнеры. Возвращение России на Север началось только лет десять назад. Прежде всего это, конечно, военное присутствие. Но силовая составляющая должна обязательно быть подтверждена экономикой. И здесь главное — создать инфраструктуру, что, в принципе, невозможно без государственной поддержки», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, к концу 2024 года государство рассчитывает привлечь 320 резидентов, от которых ожидают инвестиций на 63,4 млрд рублей и создания не менее 30 тысяч рабочих мест. Средства государственной программы будут направляться на субсидирование пониженных ставок страховых взносов и льготных кредитов под 2%.

«Арктика — это, конечно, возросший интерес к Северному морскому пути, так как инцидент в Суэцком канале и пандемия COVID-19 заставляют пересмотреть глобальную логистику. Но главное — это новая и очень сложная нефтегазовая провинция. Многие месторождения рентабельны только при 100 долларах за баррель. Пока цена на нефть значительно ниже. Поэтому для их освоения и для рентабельности инвестиционных расходов нужны налоговые льготы. Прежде всего это, конечно, касается налога на добычу полезных ископаемых», — добавил Александр Разуваев.

После ситуации в Суэцком канале, когда контейнеровоз Ever Given перекрыл движение, Северный морской путь выглядит достаточно интересным для многих стран проектом, уверены эксперты. И чтобы избавить Запад от соблазна навредить Севморпути, Россия будет защищать его так, как считаем нужным.