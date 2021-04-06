Сергей Лавров передал главе МИД Индии устное послание от Путина

Нью-Дели, 6 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров передал индийскому коллеге Субраманияму Джайшанкару устное сообщение от президента РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел РФ находится с рабочим визитом в Нью-Дели. Уточняется, что Путин передал послание индийскому премьер-министру Нарендру Моди, и Лавров озвучил это сообщение главе МИД Индии.

Кроме того, Лавров и Джайшанкар провели переговоры и обсудили совместное производство вооружений.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ встретился со спецпредставителем США по климату Джоном Керри. Дипломаты увиделись незапланированно во время визита в Нью-Дели.