Лавров назвал спекуляцией сообщения о создании военного союза России и Китая

Москва, 6 апреля. Москва не строит планов по созданию военного союза с Китаем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, нынешние взаимоотношения вполне устраивают Москву и Пекин — это зафиксировано во многих двухсторонних документах, которые были подписаны в ходе проведенных саммитов.

«Российско-китайские отношения достигли лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создания военного союза», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ указал, что на фоне этого сообщения о создании какого-либо военного союза между Россией и КНР являются спекуляциями.

Ранее политолог Александр Дудчак отмечал, что США могут оказаться в ловушке из-за развития отношений Москвы и Пекина в сфере освоения космоса.