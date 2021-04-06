Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал работу своих коллег

Брюссель, 6 апреля. Призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Великобританию возмутил ее предшественника и наставника Жан-Клода Юнкера.

В ходе своего выступления на саммите лидеров Европейского союза экс-глава Еврокомиссии призвал коллег «прекратить эту дурацкую вакцинную войну» и «перестать наносить репутационный урон Союзу», пишет The Telegraph. Юнкер признал, что не понимает, как от мирового лидера свободной торговли континентальный блок деградировал до своего текущего состояния.

«Когда-то мы были мировым лидером свободной торговли. Нам нужно отказаться от вакцинных войн» — заявил экс-глава Еврокомиссии, занимавший должность с 2014 по 2019 год.

Отдельное внимание Юнкер уделил медлительности европейских стран в вопросе одобрения новых вакцин от коронавируса. Политик призвал Урсулу фон дер Ляйнен не быть «слишком осторожной» и «скупой». Также бывший руководитель Еврокомиссии напомнил, что страны ЕС не находятся ни с кем в состоянии войны, а значит нет смысла конфликтовать.

Ранее стало известно о призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить военное присутствие Великобритании и других стран НАТО на территории Украины. С таким предложением Зеленский обратился к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону.